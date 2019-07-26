السيد نصر الله: لمعالجة هادئة لموضوع عمل الفلسطينيين ونحن مع الحوار اللبناني الفلسطيني وحل هذا الملف بشكل علمي بعيدا عن المزايدات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 18:39

السيد نصر الله: لمعالجة هادئة لموضوع عمل الفلسطينيين ونحن مع الحوار اللبناني الفلسطيني وحل هذا الملف بشكل علمي بعيدا عن المزايدات

منذ 14 mins 26 July، 2019
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