مصرع 15 شخصا في انزلاق تربة في المغرب

لقي 15 شخصا جميعهم ركاب سيارة طمرتها الوحول جنوب مراكش، مصرعهم في انزلاق تربة ناجم عن أمطار غزيرة في المغرب، وفق حصيلة رسمية نشرت الجمعة.

وعثرت فرق الانقاذ على جثث 11 امراة وثلاثة رجال وطفل داخل السيارة التي كانوا فيها والتي وجدت على عمق عشرين مترا تحت الوحول والصخور، بحسب بيان للسلطات المحلية.

وأوضح البيان الرسمي انه لم يعثر على ناجين، في حين قالت “القناة العامة 2 ام” ان الحادث خلف 16 قتيلا.

ووقعت المأساة مساء الاربعاء على طريق عامة قرب قرية اسني (اقليم الحوز) التي تبعد نحو خمسين كلم جنوب مراكش، إثر زوابع وأمطار غزيرة.

وأظهرت مشاهد بثتها السلطات جرافات ترفع الركام لاخراج السيارة التي علقت تحت الوحول لأكثر من 24 ساعة.

وكانت الارصاد الجوية حذرت الثلاثاء من سوء الاحوال الجوية في العديد من مناطق المغرب الذي نادرا ما يشهد تساقط أمطار صيفا.

وتسببت أمطار غزيرة مساء الاربعاء في ارتفاع منسوب مياه الاودية ومجاري المياه وفي انزلاق تربة، بحسب السلطات.

ويقضي نحو 3500 شخص سنويا على الطرقات المغربية خصوصا في المناطق المعزولة من المملكة، رغم برامج تحديث شبكات الطرقات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية