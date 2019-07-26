السيد نصر الله: تحت عنوان تأمين فرص عمل للبنانيين حصل اصطدام بواقع اسمه العمال الفلسطينيين، وللاسف في لبنان كل شيء يتم تسييسه ويتم التحريض على الآخر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2019 - 18:39

السيد نصر الله: تحت عنوان تأمين فرص عمل للبنانيين حصل اصطدام بواقع اسمه العمال الفلسطينيين، وللاسف في لبنان كل شيء يتم تسييسه ويتم التحريض على الآخر

منذ 19 mins 26 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة