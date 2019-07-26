بدء الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لتأسيس جمعية مؤسسة “جهاد البناء”، والذي يتخلله كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 17:08

بدء الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لتأسيس جمعية مؤسسة “جهاد البناء”، والذي يتخلله كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

منذ 5 mins 26 July، 2019
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