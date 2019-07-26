لبنان: اضراب بمخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين إحتجاجا على قرار وزير العمل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 17:09

لبنان: اضراب بمخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين إحتجاجا على قرار وزير العمل

منذ 2 ساعة 26 July، 2019
بداوي111
لبنان

شهد مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان إضرابا شاملا الجمعة إحتجاجا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان المتعلق باليد العاملة الفلسطينية في لبنان.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أو التابعة لوكالة الأونروا أقفلت، وخلت الشوارع والأسواق من المارة، تلبية للإضراب الذي دعت إليه الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعليات، إحتجاجا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان المتعلق باليد العاملة الفلسطينية في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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