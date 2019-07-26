الرئيس عون عزى بالسبسي وتلقى رسالة من رئيس الباراغواي

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “غياب الرئيس السبسي خسارة لتونس وللعالم العربي لاحد رجالات الدولة الذي عمل من دون كلل من اجل سيادة مبادئ العدالة والقيم الانسانية واحترام تنوع الحضارات والثقافات”.

واشار الرئيس عون الى أن “بصمات الراحل الكبير الحاضرة دائما في الحياة التونسية ستبقى ماثلة ايضا في التونسيين ليثابروا على القيم والمبادئ نفسها التي انتهجها”.

وقد أوفد الرئيس عون المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الى سفارة الجمهورية التونسية حيث دون في سجل التعازي الذي فتح في السفارة لمناسبة وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تعازي الرئيس عون بالراحل.

من جهة ثانية، تسلم الرئيس عون رسالة خطية من نظيره الباراغواياني اللبناني الاصل ماريو عبدو بينيتز، نقلها اليه وزير خارجية الباراغواي لويس البرتو كاستيغليوني الذي زار قصر بعبدا على رأس وفد ضم دبلوماسيين ورجال اعمال باراغوايانيين متحدرين من اصل لبناني.

وأعرب الرئيس الباراغواياني في رسالته، عن رغبته في “تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين لبنان والباراغواي وبين الشعبين الصديقين”، ووجه دعوة للرئيس عون “لزيارة الباراغواي”، متمنيا قبولها، مشيرا الى انها “ستكون المرة الاولى التي يزور فيها رئيس الجمهورية اللبنانية رسميا الباراغواي، وهي الدولة التي رحبت بآلاف اللبنانيين كوطنهم الثاني بما في ذلك اسلافي”، وأعرب عن أمله بأن تتاح له الفرصة لزيارة لبنان.

وقد الرئيس عون ان “لبنان يتطلع لمزيد من تطوير العلاقات مع الباراغواي في المجالات كافة، لا سيما سياسيا واقتصاديا وثقافيا”، موضحا أنه “تم في هذا السياق إنشاء خط طيران مباشر بين لبنان ومدريد لتسهيل الانتقال والتواصل بين لبنان ودول اميركا اللاتينية”، آملا “ان ينعكس ذلك على التبادل السياحي بين لبنان والباراغواي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام