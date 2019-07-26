“تجمع العلماء”: الناجحون بامتحانات “الخدمة المدنية” لهم حق بالدخول إلى الوظيفة العامة

اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة أن “الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لهم حق مشروع في الدخول إلى الوظيفة العامة، ومنعهم من ذلك تحت حجة عدم التوازن الطائفي هو مخالفة دستورية واضحة لأن الدستور حصر طائفية الوظيفة بوظائف الدرجة الأولى”.

وقال التجمع في بيان له الجمعة “نأمل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بصفته المؤتمن على الدستور وقد أقسم يمينا على ذلك، وحسما لهذا الخلاف، أن يبادر إلى توقيع المرسوم وينهي هذه المشكلة”.

ودعا التجمع “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الدعوة لاجتماع الحكومة، وليطرح موضوع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، وليصوت عليه في حال عدم الحصول على توافق، ثم يبادر بسرعة إلى معالجة المشاكل المتعددة التي لا بد من معالجتها وعلى رأسها إقرار قطع الحساب ومعالجة أزمة النفايات، وبحث مسألة الحدود البحرية وطرح كيفية معالجة مشاكل النازحين السوريين والعمالة الأجنبية”.

من جهة ثانية، حيا التجمع “إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع العدو الصهيوني”، وطالب أن “يكون أول أمر يعمل على تنفيذه هو إيقاف التنسيق الأمني”، وتابع “ندعوه للدعوة إلى طاولة حوار وطني تضع أسسا لمواجهة التطورات المستقبلية وإعداد الخطط لإسقاط صفقة القرن من خلال الوحدة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام