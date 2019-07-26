الشيخ الخطيب: المقاومة هي خط الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 15:38

الشيخ الخطيب: المقاومة هي خط الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين

منذ 1 ساعة 26 July، 2019
الشيخ علي الخطيب
لبنان

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب أن “المقاومة هي خط الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين”، وتابع “نرى بعض الاطراف تتعاطى في القضايا الوطنية من منظار طائفي لا يخدم المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية”.

ودعا الشيخ الخطيب الجمعة “الاطراف الى تجاوز هذه العقلية والخروج من الدعوة الى الوحدة الوطنية اللفظية من اجل المزايدات الى الوحدة الحقيقية التي يمثل فيها الجيش والشعب والمقاومة الصدق في الاداعاءات الى العيش المشترك والوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن”.

ورأى الشيخ الخطيب ان “لبنان وطن الشراكة والعيش المشترك وهو محكوم بالتوافق والتعاون بين مكوناته السياسية والطائفية المطالبة بتحمل مسؤولياتها الوطنية في حفظ لبنان من خلال التزام الدستور وتفعيل دولة المؤسسات التي يحكمها القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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