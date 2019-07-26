المفتي قبلان: على الحكومة أن تتعامل مع لقمة العيش كمسألة أمن قومي

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “يجب على الحكومة أن تتعامل مع لقمة العيش وفرصة العمل وحاجات الناس على أنها مسألة أمن قومي لأن الأمور المعيشية في أسوأ حالاتها”.

واعتبر المفتي قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت أن “ما يجري من مسرحيات سياسية فيها كل أنواع التطبيل والتهويل لم يعد مقبولا”، وتابع “الكل مدعوون إلى ذهنية جديدة وإلى نمطية وطنية خارج ثقافة المزارع والطوائف وبعيدا عن منطق الكيد والتحدي ومحاولة احتكار الدولة ومصادرة مؤسساتها”.

ونبه المفتي قبلان من ان “البلد ليس على مشارف الهاوية، بل في قلب الهاوية، ويقولون قد نجحنا”، وتابع “نحن نسأل أين هو هذا النجاح؟ هل هو في الكهرباء؟ أم في النفايات؟ أم في الاقتصاد؟ أم في الموازنة الهجينة؟ أم في فرص العمل وتأمين لقمة عيش الناس؟ أم في وقف التهريب؟ أم في ضبط الهدر؟ أم في السياسية الإسكانية؟ أم في حل مشكلة النزوح واللجوء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام