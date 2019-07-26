ايران تبدأ تشييد محطة بوشهر النووية الثانية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي أنه سيتم البدء بإنشاء المحطة النووية الثانية في بوشهر في النصف الأول من شهر آب /اغسطس المقبل. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية حول الاجراءات التي اتخذت لإعادة تصميم مفاعل اراك، “لقد تم الانتهاء من تصميم الجوانب المختلفة لتحديث مفاعل أراك، بما في ذلك التصامیم المفهومية والتفصيلية والجزئية والخرائط، وما إلى ذلك، وحالیاً من خلال تحديد أبعاد المعدات، یتم إعداد طلب توريد المعدات”.

وأكد صالحي أن “إعادة تصميم مفاعل اراك يمضي قدماً بشكل جيد بالتعاون مع الصين وبريطانيا”، مضيفاً “تقوم لجنة مشتركة في إعادة تصميم مفاعل أراك، والمؤلفة من ايران والصين وبريطانيا، بعملها بشكل جيد ، لذلك نحن سعداء بالعمل ، حيث تمت إعادة هيكلة مفاعل أراك بعد عدة أشهر من التوقف”. واشار الى أن حصة الطاقة النووية حالیاً في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية یبلغ 2,7 % مع تشغیل محطة بوشهر النووية، ولكن في السنوات المقبلة ، مع إضافة محطتين اخریین، ستزيد هذه الحصة أيضاً”.

واوضح صالحي “في النصف الثاني من شهر اغسطس/ آب القادم سيتم البدء بصب الأساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقاً لخطة السنوات الست المقبلة، ستكون المحطة الثانية جاهزة للتشغيل وفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة”. ونفى صالحي مزاعم اميركا في الاجتماع الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً “هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها أحد أعضاء مجلس الحكام عقد اجتماع ، لكنه اصبح معزولاً بعد طرح ادعاءاته الواهية، وفي الحقيقة فرضت عزلة على اميركا التي تعد أكبر مصدر تمويل للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشيراً الى ان الكيان الصهيوني يدافع عن ادعاءات المسؤولين الأميركيين.

المصدر: وكالة أنباء فارس