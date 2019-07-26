الوزير باسيل: لا نية لدينا لتعطيل الحكومة وننتظر دعوة الحريري

دعا وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي”، الى “التضامن، سياسيين ومواطنين، للخروج من الأزمة الراهنة”.

وعن أزمة النفايات أشار الى أن “هناك خطة وطنية شاملة حان الوقت لإقرارها والبدء بتنفيذها”، آملا أن “نتعاون جميعا لننتهي من هذه الأزمة”.

وعن موضوع المادة 80 من الموازنة، قال: “سأرد في حضور الرئيس عون في كلمة لي من زحلة”.

وأكد “ضرورة استرداد اموال الدولة المنهوبة”، مشيرا الى ان “الهدف ليس أن يحاكم من أخذ المال العام، إنما المهم استعادة الأموال المنهوبة فهي أموال الناس والدولة”.

وقال: “نعمل على منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد من ضمنها مشاريع قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن الموظفين واستعادة الاموال المنهوبة”.

واعتبر ان “هذا القانون يحدد آلية تعقب المرتكبين واستعادة الأموال منهم، فلا يجوز الاكتفاء بمحاكمة المرتكب بل الزامه إعادة الأموال المنهوبة”.

وأكد أن “جرم نهب الأموال لا يسقط بمرور الزمن ولا تسقط الملاحقة بحقه أو بحق من ينقل الأموال اليهم ولا يمكن التذرع بأي حصانة ولا بالسرية المصرفية”.

وشدد على أن “لا نية لنا أبدا لتعطيل الحكومة وننتظر الرئيس الحريري ليدعو لجلسة للحكومة للمشاركة فيها ولا شروط لدينا، ومن الأفضل ألا أفصح عما أعرف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام