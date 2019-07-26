قائد قوات طيران الجيش الايراني: قواتنا تتدخل بقوة عند شعورها بأي مخاطر من الأعداء

قال قائد قوات طيران الجيش الايراني العميد يوسف علي قرباني أن القوات المسلحة للبلاد “تتدخل بقوة في أية مواقع تشعر فيها بالمخاطر من قبل الاعداء وفي أي مكان يحتاجه الشعب”. واضاف قرباني، في كلمة القاها قبل بدء خطبة الجمعة بطهران، إن ايران “استطاعت إذلال الأعداء في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وهو مايدلل على اقتدار القوات المسلحة”. وتابع إن ايران “استطاعت تطوير قدراتها الدفاعية طيلة 40 عاما مضت في مجالات عديدة ومنها اسطول مروحياتها، وفي حال الشعور بأي مخاطر فإن مروحياتنا تصل الى الموقع المطلوب في أقل من ساعة في مختلف مناطق البلاد وتقدم الخدمات لجميع ابناء الشعب”.

واشار الى أن “القوات المسلحة تضع توجيهات قائد الثورة نصب أعينها وتعد ذلك جزءا من مسوؤلياتها الدينية”. كما نوّه الى كلمة الإمام السيد علي الخامنئي حول اميركا وترامب، مؤكداً أن الأخير “جميع أقواله تحمل الأكاذيب، فيوماً يثير الاتفاق النووي وفي يوم آخر يثير قضية أخرى”.

المصدر: وكالة أنباء فارس