عودة أكثر من 1.7 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين أن حوالي 1.7 ألف لاجئ قد عاد إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. و قال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1705 لاجئين إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 382 لاجئا (115 امرأة و195 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1323 شخصا (397 امرأة و675 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وبالإضافة إلى ذلك قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 1.9 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار. يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من المشددين المسلحين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية