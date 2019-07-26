الحر الشديد: كيف تنام خلال موجات الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تشغل صعوبة الحفاظ على نوم هادئ ليلا تفكير كثير من الناس.

ولكن هل هناك ما يمكن فعله لمواجهة موجة الحر. هذه بعض النصائح:

1- لا للقيلولة: قد يجعلك الجو الحار تشعر بقليل من الكسل خلال النهار. ويرجع ذلك إلى أننا نستخدم طاقة أكثر في إبقاء حرارة أجسامنا الداخلية متوازنة، ولكن إذا اضطرب نومك ليلا، حاول تجنب القيلولة في النهار. ولا شك أن النعاس شيء رائع إذا كانت الحرارة مرتفعة، لكن من الأفضل ادخار ذلك لوقت الليل.

2- التوقيت: قد تشجعك حرارة الجو على تغيير عاداتك وسلوكك اليومي المعتاد. ومن الأفضل ألا تفعل ذلك، فقد يؤدي هذا إلى اضطراب نومك، حاول الالتزام بوقت ذهابك المعتاد إلى النوم، وافعل ما اعتدت على فعله قبل موعد النوم.

3- حافظ على الشعور بالبرودة: تذكر الأساسيات. واتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من بقاء درجة حرارة غرفة نومك منخفضة قدر المستطاع خلال الليل، أسدل الستائر خلال النهار، حتى تبعد أشعة الشمس عنها. وتأكد من إغلاق النوافذ من الناحية التي تدخلها الشمس من المنزل، حتى لا تدع مجالا للهواء الساخن.

وافتح جميع النوافذ قبل التوجه إلى النوم، حتى تتسرب النسمات المنعشة إلى المكان.

4- فرش الأَسِرة: قلل قدر الإمكان من فرش السرير، لكن تأكد من وجود بعض الأغطية قريبة منك. واستخدم الملاءات القطنية لأنها مفيدة لأنها تتسرب العرق، ولا تنس أن درجة الحرارة في غرفة نومك، ودرجة حرارة جسمك تميل إلى الانخفاض خلال الليل.

ولذلك فقد تستيقظ ليلا إذا شعرت بالبرودة.

5- المراوح: استخدام المراوح، حتى الصغيرة منها، يشعرك بالفرق في الجو الحار، خاصة إذا كانت هناك رطوبة في الجو، وتعمل المراوح على تبخر العرق، وتسهل على جسمك الحفاظ على درجة حرارة داخلية متوازنة.

وإن لم يكن لديك مروحة، حاول ملء قوارير الماء الساخن لديك بماء مثلج بدلا من الساخن. والبديل الآخر هو أن تبرد بعض جواربك بوضعها في الثلاجة، ثم ارتدائها. إذ إن تبريد أقدامك يخفض حرارة جسمك كله وحرارة بشرتك.

6- حافظ على رطوبة جسمك: تناول قدرا كافيا من الماء خلال النهار، لكن تجنب شرب كميات كبيرة قبل موعد نومك، وأنت طبعا لا تريد الاستيقاظ عطشان، لكنك أيضا لا تريد التوجه إلى دورة المياه غير مرة في الساعات الأولى من النوم.

7- فكر فيما تشربه: احذر من المشروبات الغازية، فكثير منها يحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، هو مادة مثيرة للجهاز العصبي المركزي، وتجعلنا أكثر يقظة. وتجنب تناول الكثير من الكحول أيضا. إذ يميل كثير من الناس إلى شرب كحول أكثر عندما يكون الجو حارا، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية.

وقد يجعلنا الكحول نشعر بالنعاس، ولكنه يؤدي إلى استيقاظنا مبكرا، ويقلل من خلودنا إلى نوم هادئ، بصفة عامة.

8- حافظ على الهدوء: إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، فانهض واشغل نفسك بشيء مهدئ. حاول القراءة مثلا، أو الكتابة، أو حتى طي جواربك وترتيبها، ولكن حاول ألا تلهو باستخدام هاتفك المحمول، أو بألعاب الفيديو – واعلم أن الضوء الأزرق يجعلنا أقل شعورا بالنعاس، كما أن النشاط خلال ممارسة ألعاب الفيديو مثير لليقظة. وعد إلى السرير حينما تشعر بالنعاس.

9- فكر في أطفالك: الأطفال عادة ينامون بعمق، لكنهم حساسون جدا للتغير في “مزاج” العائلة أو عاداتها. فحاول أن تحافظ على مواعيد ذهابك إلى النوم، ومواعيد استحمامك، ولا تغيرها بسبب حرارة الجو.

ومن المستحب، كجزء من عادات وقت النوم، الاستحمام بالماء الدافئ، بحسب بعض النصائح الصحية. ولكن تأكد من ألا يكون الماء باردا، لأن هذا ينعش الدورة الدموية، لأن الجسم بذلك يحاول الحفاظ على درجة حرارته.

ولا يستطيع الطفل الصغير إخبارك بأنه يشعر بالحر، أو بالبرد، ولذلك من المهم مراقبة درجات حرارة أطفالك. فهم يستغرقون في النوم إذا كانت درجة حرارة أجسامهم بين 16 درجة أو 20 درجة مئوية.

ويمكنك وضع أداة لقياس درجة الحرارة في المكان الذي ينام فيه الأطفال، أو لمس جباههم، أو ظهورهم أو بطونهم، لمعرفة درجة حرارتهم، وإن كانوا يشعرون بشدة الحر.

10- تجاهل قلة النوم: يحتاج معظمنا إلى ما بين سبع وثماني ساعات نوم كل ليلة حتى نستطيع القيام بواجباتنا بطريقة سليمة. ولكن تذكر أن معظم الناس يستطيع أداء مهامه بعد ليلة أو ليلتين من النوم المضطرب.

وإذا حدث ذلك فقد تتثاءب قليلا بمعدل أكثر من المعتاد، لكن حالتك ستكون على الأغلب جيدة.

المصدر: بي بي سي