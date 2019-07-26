واشنطن: لا يوجد جدول زمني محدد لفرض عقوبات ضد تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود جدول زمني محدد لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الخميس، إن “مسألة فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون احتواء خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاستا)، لا يزال موضوع مشاورات بين الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو”. وأوضحت أورتاغوس أن تركيا عضو في (الناتو)، والولايات المتحدة تسعى دائماً للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، مضيفة أن فرض عقوبات على حليف في الناتو هو “عمل خطير جداً”.

هذا وقد أبلغ ترامب الثلاثاء الماضي، أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، أن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية. وكان ترامب قد ألقى باللوم على إدارة سلفه باراك أوباما، فيما يتعلق بالقرار الذي اضطرت إدارته لاتخاذه بخصوص مقاتلات “إف-35″، قائلاً “ما زلت أريد أن أكون قادراً على بيع تلك المقاتلات لتركيا”. كما انتقد ترامب، إدارة سلفه أوباما، محملا إياها مسؤولية عدم بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت، ما جعل أنقرة تحصل على بديل لها من روسيا، أي منظومة “إس-400”.

المصدر: موقع روسيا اليوم