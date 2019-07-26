روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 14 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خرقين لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي، حماه (2) واللاذقية (1) ، في حين رصد الجانب التركي 14 خرقا في محافظات، حماه (7) وإدلب (4) وحلب (3). هذا وخلال 24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة ، تم من خلالها:

إيصال 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.420 طن إلى قرية حنجور بريف حماه. وبشكل عام تم تنفيذ 2170 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3500.761 طن. وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم التوقيع على اتفاقيات حول انتقال المراكز الآهلة بالسكان تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية.. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام المصالحة يبلغ 2542 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية