#أردوغان: مصممون على تدمير الممر الإرهابي بغض النظر عن نتيجة المباحثات مع واشنطن حول المنطقة الآمنة وسنفعل كل ما يلزم بهذا الشأن بدون إذن من أحد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 12:27

#أردوغان: مصممون على تدمير الممر الإرهابي بغض النظر عن نتيجة المباحثات مع واشنطن حول المنطقة الآمنة وسنفعل كل ما يلزم بهذا الشأن بدون إذن من أحد (سبوتنيك)

منذ 25 mins 26 July، 2019
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