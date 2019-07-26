#أردوغان: يجب أن نحقق الأمن في منبج وشرق الفرات بأسرع وقت ممكن من أجل تأمين عودة السوريين إلى بلدهم (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 12:27

#أردوغان: يجب أن نحقق الأمن في منبج وشرق الفرات بأسرع وقت ممكن من أجل تأمين عودة السوريين إلى بلدهم (سبوتنيك)

منذ 26 mins 26 July، 2019
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