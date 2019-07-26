بيونغ يانغ: كيم أشرف على اختبار نوع جديد من الصواريخ

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على إطلاق “نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية، في “تحذير لدعاة الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية”، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية صباح اليوم.

وأضافت الوكالة: “إن كيم قام شخصيا بتنظيم وتوجيه عملية إطلاق منظومة الأسلحة الفائقة الحداثة امس”، في إشارة إلى صاروخين قصيري المدى أطلقتهما بيونغ يانغ في البحر، في أول اختبار صاروخي لها منذ الاجتماع المرتجل بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي.

وكان كيم راضيا عن نتيجة هذا الاختبار، حسب الوكالة.

المصدر: وكالات