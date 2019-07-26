ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا تناول الفاكهة والخضروات فقط

يعتقد الكثيرون بأن اتباع نظام غذائي نباتي هو أفضل طريقة للحصول على الصحة الجيدة، وذلك من خلال تناول الخضراوات والفواكه بمعيار غذائي منتظم خلال اليوم.

الكثير من الأشخاص يعتمدون نظاما غذائيا نباتيا يقوم على تناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمس مرات يوميا، على أنه يؤمن صحة جيدة.

لتكتشف لاحقا دراسة بريطانية على ان مضاعفة هذا العدد حتى 10 مرات يوميا قد يمنع حوالي 8 مليون حالة وفاة مبكرة في العالم من الوقوع.

وأظهرت الفواكه والخضراوات قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتعزير قوة الجهاز المناعي بالإضافة لتعزيز دور الاوعية الدموية، نتيجات للمركبات والعناصر الموجودة داخلها.

لكن مالذي سيحصل في حال اتباع نظام غذائي يقوم على الفواكه والخضراوت فقط؟

1- خسارة الوزن: الخضراوات والفواكه تقدم مصادر محددة من الطاقة وبتخمة أقل لوجود المياه بتركيبها ونسبة الألياف المرتفعة، الامر الذي سيساعد على الشعور بالشبع.

2- خفض مستوى الكوليسترول في الدم: حيث سينخفض تقريبا بنسبة تصل الى 35 في المئة، فكمية الألياف الموجودة في الخضار والفواكه ستسهم بخفض الكوليسترول بالإضافة لأنها خالية من الدهون ونسبة السكر فيها قليلة.

3- تقليل الإلتهابات داخل الجسم: تعد الأنظمة الغذائية النباتية مضادة للالتهاب بشكلٍ طبيعي، لأنها تحتوي على نسبةٍ عالية من الألياف ومضادات الأكسدة ونسبة منخفضة للغاية من محفزات الالتهاب مثل الدهون المشبعة والسموم الداخلية.

4- معاناة من توازن المغذيات الهامة: فالفواكه والخضراوات مصدر جيد للألياف والكربوهيدرات لكنهما لايقدمان كمية كافية من الدهون.

والدهون ضرورية من أجل سلامة الوظائف الذهنية، والطاقة، والتمثيل الغذائي، بينما تحتاج البروتينات لتقوية عضلاتك والتمتع بجهاز مناعي قوي.

5- انخفاض مستوى الطاقة: حيث يؤدي انخفاض الحبوب والبذور والمكسرات الى خفض مستويات الطاقة وتحتاج لكميات كبيرة من الفواكه لتعويض هذا النقص.

6- غياب عدد من الفيتامينات والمعادن الهامة: على الرغم من وجود عدد كبير من الفيتامينات والمعادن في هذا النظام الغذائي، الى أنها تعاني من فقدان عدد من الفيتامينات الهامة، كفيتامين “ب 12″، و “دي”، وقد يؤدي أيضا الى نقص في “الحديد” ، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان الى الإصابة بفقر الدم، لذلك يبنصح بوجود برنامج غذائي مكمل الى جانب هذا النظام.

المصدر: سبوتنيك