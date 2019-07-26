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July 26 2019 - 10:51

ماكرون دعا جونسون إلى زيارة فرنسا

منذ 33 mins 26 July، 2019
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مساء امس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون ودعاه إلى زيارة فرنسا في الأسابيع القليلة المقبلة.
واكد المصدر نفسه أن “ماكرون هنأ جونسون على تعيينه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي من الجنوب حيث يمضي عطلة، وعبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية”.
وأوضح أن “ماكرون وجونسون اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي”.
ويفترض أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 آب في بياريتز.

المصدر: وكالات

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