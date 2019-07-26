العثور على عظم يبلغ طوله مترين لفخذ ديناصور

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في بلدة شارنت الواقعة غرب فرنسا، على عظم فخذ يبلغ طوله مترين يعود لديناصور عملاق.

يشير بيان بلدية البلدة إلى أنه “بعد مضي عشر سنوات على العثور على أول عظم، تمكن علماء الآثار من إيجاد العظم الثاني الذي يبلغ طوله مترين ووزنه 500 كيلوغرام”.

ووفقا لتقديرات علماء الحفريات، كان طول الديناصور الذي يملك مثل هذا العظم ثمانية أمتار ووزنه أربعة أطنان. ويقدر عمر هذا العظم بـ 140 مليون سنة.

كما عثر علماء الآثار في نفس اليوم إضافة إلى العظم المذكور، على قطعة كبيرة من عظم الحوض، تعود على الأرجح لنفس الديناصور.

وتشير قناة BFMTV التلفزيونية إلى أنه لاستخراج جميع القطع يتطلب ما لا يقل عن عشرة ايام.

ويذكر أن العلماء عثروا في عام 2010 على عظم مماثل خلال عمليات الحفر في كمونة أرجاك-شارنت له مواصفات مشابهة.

المصدر: روسيا اليوم