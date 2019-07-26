واشنطن تتوقع استئناف المشاورات مع كوريا الشمالية بعد أسبوعين

توقع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تستأنف المشاورات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال أسبوعين.

وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، الخميس، قال بومبيو: “نريد للدبلوماسية أن تعمل. نريد أن ينفذ الرئيس كيم (جونغ أون) الوعد الذي قطعه للرئيس (دونالد) ترامب، حول تخليه عن السلاح النووي”.

وتابع الوزير قائلا: “ما زلنا نعتقد أن ثمة طريقا دبلوماسيا وحلا نتفاوض عليه لتحقيق ذلك”، مضيفا أنه يتوقع إجراء محادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية “بعد أسبوعين تقريبا”.

ويوم 30 يونيو، زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الجنوبية، وكذلك المنطقة العازلة بين الكوريتين، حيث التقى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في قرية بانمونجون الحدودية. وأثناء محادثاتهما، تخطى الرئيس الأمريكي الخط الفاصل بين البلدين وتقدم بضع خطوات على تراب كوريا الشمالية ليصبح أول رئيس للولايات المتحدة يزور هذا البلد. وبعد لقائه كيم، أعلن ترامب أن الجانبين اتفقا على استئناف مشاورات بمستوى العمل بين البلدين خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.