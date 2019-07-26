دعوات لاقامة صلاة الجمعة اليوم في صور باهر تضامنًا مع الأهالي المنكوبين

دعت لجنة الدفاع عن الاراضي، في واد الحمص لإقامة صلاة الجمعة اليوم بجانب البنايات التي دمرتها سلطات الاحتلال الاثنين الماضي، تضامنا مع الأهالي المنكوبين.

وأهابت اللجنة بالمواطنين بـ”الوقوف بجانب المتضررين من تدمير البيوت في واد الحمص، والتي خلفت عائلات شردت وآمال دفنت، وحجارة سويت بالأرض”.

يذكر أن الصلاة تقام للجمعة السادسة على التوالي في المنطقة، وأعلنت لجنة الدفاع عن الحي بأنه سيتبع صلاة الجمعة التي تحمل شعار “جمعة العز والرباط” مؤتمر صحفي لاطلاع المواطنين على أوضاع عائلات الحي المنكوبين بعد هدم وتدمير منازلهم ومبانيهم.

المصدر: فلسطين اليوم