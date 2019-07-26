غوتيريش يأسف لوفاة السبسي ويصفه بـ “الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد

أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لخبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بـ “الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد”، مشيرا إلى “الدور البارز الذي اضطلع به الرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية للبلاد بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية”، على حد تعبيره.

وأضاف غوتيريش: “سنتذكر الرئيس التونسي الراحل لإرادته الفذة وجرأته في الدفاع عن النظام الديمقراطي التونسي واحترام حقوق المواطنين ودعمها، لا سيما منها دفاعه المتواصل عن حقوق المرأة وعن مبدأ المساواة بين الجنسين”، مؤكدا أنه “كان رائدا تونسيا وعربيا وإفريقيا وقائدا عالميا”.

المصدر: وكالات