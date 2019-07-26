موغيريني: الإتحاد الأوروربي في حالة حداد إلى جانب تونس

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، “إن الإتحاد الأوروربي في حالة حداد إلى جانب تونس، التي نعتبرها بلدا شريكا وجارا وصديقا في حوض البحر المتوسط”.

وأفادت موغيريني بأن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كان طيلة سنوات حياته سياسيا شجاعا ويحظى بالاحترام من قبل كل الفاعلين في المشهد التونسي، ومقتنعا بأهمية الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الاوروبي.

وأكدت أنه بوفاة قايد السبسي فقدت تونس أحد قادتها الأكثر كفاءة ومثابرة، من أجل ترسيخ دعائم تونس الديمقراطية والمزدهرة والقادرة على توفير مستقبل أفضل لشعبها وتقديم مثال يحتذى به في المنطقة.

كما أعرب رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، عن أسفه لرحيل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بـ “رجل الدولة المحنك الذي يتحلى بتجربة سياسية كبيرة وبإنسانية عميقة”.

المصدر: وكالات