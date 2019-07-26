بوغدانوف يبحث الوضع في ليبيا مع ممثل قبائل التبو

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الوضع في ليبيا مع رئيس التجمع الوطني التباوي.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الخميس، إلى أن “الاهتمام الرئيس خلال اللقاء أعير لمسائل مواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية الروسية – الليبية”.

وأضاف البيان أنه “تمت مناقشة الوضع في ليبيا بالتفصيل، ومع التركيز على ضرورة وقف الاقتتال الداخلي بأسرع ما يمكن، وإقامة حوار وطني شامل من أجل ضمان تسوية ثابتة وطويلة الأمد للأزمة الليبية”.

تجدر الإشارة إلى أن المعارك في ليبيا مستمرة بين “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في محيط العاصمة الليبية طرابلس. وقد دعت الأطراف الدولية إلى وقف القتال فورا.

المصدر: وكالات