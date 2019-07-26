مفوضية اللاجئين: مخاوف من مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل أكثر من 150 شخصا، في حادث تحطم سفينة قبالة ساحل ليبيا.

وقالت المفوضية الخميس، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا.

من جهته، أعلن المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم، أنه تم إنقاذ 132 شخصا حتى الآن، فيما هناك 116 مفقودا على الأقل، في تحطم “قارب خشبي كبير” قبالة سواحل كوماس شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وتعد ليبيا المنطلق الرئيس للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة مرارا، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية، بحسب قولهم.

المصدر: وكالة رويترز