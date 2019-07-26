جونسون يؤكد توجهه لزيادة الإنفاق العسكري لبريطانيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، عن رغبته في زيادة الإنفاق العسكري للمملكة.

وقال جونسون في كلمة أمام نواب مجلس العموم بصفته رئيسا للحكومة البريطانية، وهو يرد على سؤال رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الحرب، جوليان لويس: “أشارك تماما زميلي في رغبته بزيادة الإنفاق (العسكري)، لا سيما في مجال بناء السفن الجديدة. ولا يعد ذلك مجرد أسلوب لإيجاد فرص عمل جديدة في بلادنا لأخصائيين من ذوي المهارات الرفيعة، بل وكذلك سلعة رائعة لصادرات بريطانيا إلى دول أخرى”.

وبحسب رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الحرب، فإن حادث احتجاز ناقلات النفط البريطانية في مضيق هرمز، شكل “دليلا قاسيا على أن التشكيل الكمي للقوات البحرية الملكية أدنى بكثير من حد الخطر”.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن نائب وزير الحرب البريطاني، توبياس إيلفود، لصحيفة “Times” أن القوات البحرية البريطانية غير قادرة في الوقت الحالي على الدفاع عن مصالح المملكة المتحدة، وأن على لندن زيادة الإنفاق العسكري، بما في ذلك توسيع تمويل أسطولها الحربي، إذا كانت تريد لبريطانيا أن تستمر في لعب دور هام على الساحة العالمية.

المصدر: وكالات