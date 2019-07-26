وزارة العدل الأمريكية تستأنف تنفيذ أحكام الإعدام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2019 - 04:02

وزارة العدل الأمريكية تستأنف تنفيذ أحكام الإعدام

منذ 39 mins 26 July، 2019
5d39c603d43750cc358b45d9
أخبار دولية - الولايات المتحدة

حددت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، موعد تنفيذ أحكام بالإعدام في حق خمسة سجناء أدانتهم محاكم فدرالية، بعد أن أوقف تطبيق أحكام مماثلة منذ عقدين من الزمن.

وقال المدعي العام، وليام بار، إن “الكونغرس أذن صراحة بعقوبة الإعدام من خلال تشريعات وقعها الرئيس واعتمدها ممثلو الشعب في مجلسي الكونغرس”.

وأضاف أن “وزارة العدل تدعم سيادة القانون، ونحن مدينون للضحايا وعائلاتهم بتنفيذ الأحكام التي يفرضها نظامنا القضائي”.

وأفادت الوزارة بأن السجناء الخمسة الذين سينفذ في حقهم حكم الإعدام ارتكبوا “جرائم قتل واعتداءات جنسية فظيعة”، بمن فيهم السجين، دانيل لويس لي، الذي قتل عائلة بأكملها.

وكان ترامب دعا في وقت سابق إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حق مهربي المخدرات ومرتكبي جرائم إطلاق النار ضد الأبرياء.

يذكر أن العديد من الولايات الأمريكية تعتبر أحكام الإعدام “غير قانونية”، على الرغم من أن قانون البلاد يسمح بها.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

582d2bdac461882a3c8b4568

18 حالة إعدام في الولايات المتحدة هذا العام

أعلنت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام بحقنة قاتلة مساء الأربعاء، في حق رجل أدين بقتل صديقته خنقا عام 2001. وقال النائب العام للولاية كريس كار في بيان إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في ستيفن سبيرز البالغ من العمر 54 عاما بالحقن السام في سجن بجاكسون على بعد ...