أعلى محكمة في البرازيل تلزم شركة النفط الحكومية بتزويد الناقلتين الإيرانتين العالقتين بالوقود

أصدرت أعلى محكمة في البرازيل، اليوم الخميس، أمرا يلزم شركة النفط الحكومية “Petrobras” بتزويد الناقلتين الإيرانيتين العالقتين قبالة سواحلها لأكثر من شهر بالوقود.

وقرر كبير القضاة في البرازيل، رئيس المحكمة الفدرالية العليا، دياس توفولي، إلغاء أمر قضائي سمح للشركة الحكومية حتى الآن بالامتناع عن تزويد الناقلتين العالقتين قبالة ميناء باراناغوا بالوقود، في إجراء منع الناقلتين من العودة إلى إيران.

وأيد القاضي البراهين التي قدمتها شركة “Eleva Quimica” البرازيلية التي استأجرت الناقلتين وأشارت إلى أن تزويد السفينتين بالوقود لا يمكن اعتباره في هذه الحالة خرقا لنظام العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ونفت الشركة تصريحات مسؤولين في “Petrobras” عن وجود شركات أخرى في البرازيل بإمكانها تزويد السفينتين بالوقود، لافتة إلى أن “Petrobras” هي الشركة الوحيدة في البلاد التي تملك هذا النوع من الوقود.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من تهديد الحكومة الإيرانية البرازيل بوقف وارداتها منها، ما لم يتم تزويد الناقلتين بالوقود، ما كان سيشكل ضربة موجعة إلى اقتصاد الدولة الأمريكية اللاتينية التي تعد الجمهورية الإسلامية أكبر مشتر لمنتجاتها الزراعية.

المصدر: وكالات