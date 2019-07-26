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July 26 2019 - 04:03

زين العابدين بن علي ينعى الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

منذ 2 ساعة 26 July، 2019
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
تونس - عربي وإقليمي

نعى الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم الخميس، بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وقال بن علي في تدوينة نشرها مغني الراب العالمي كادوريم، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بتوقيع بن علي: ”ببالغ الحسرة والأسى تلقينا خبر وفاة أحد أعظم رجالات تونس رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد الباجي قائد السبسي”.

وأضاف: “فقدنا رجلا فذا أفنى عمره في خدمة هذا الوطن العزيز”.

وتقدم الرئيس التونسي الأسبق بأحر التعازي إلى عائلة السبسي والشعب التونسي، داعيا التونسيين والتونسيات إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الظرف الدقيق.

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

المصدر: وكالات

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