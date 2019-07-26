داود اطلع من المدير العام للآثار على التحضيرات الحاصلة في موضوع متحف صور

اطلع وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود من المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، خلال اجتماع عقده اليوم في الوزارة، بحضور مسؤول المواقع الاثرية لجنوب لبنان الدكتور علي بدوي، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور جان ياسمين، وممثلة وكالة التعاون الإيطالية ماريز كاليا، على آخر التحضيرات الحاصلة في موضوع متحف صور في الموقع الأثري للمدينة.

وشرح الوفد للوزير داود كل تفاصيل العمل المواكبة للمشروع حتى التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى داود على “ما أنجز حتى الآن في متحف صور”، مشددا على “فريق العمل متابعة الأعمال والإسراع في تنفيذ المراحل المتبقية ضمن الفترة المطلوبة، علما أن المتحف سيشهد عرضا لقطع أثرية نادرة هي حصيلة عمليات التنقيب في الجنوب ومدينة صور يعود تاريخها إلى حقبات عريقة، ومن ضمنها بعض القطع الفنية التي حافظت عليها المديرية العامة للآثار خلال عام 1978”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام