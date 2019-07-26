أسامة سعد التقى لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي ومستشار وزير الصحة

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا “لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي”، برئاسة خليل كاعين، وفي حضور أحمد مستو عن “اللجنة النقابية” في التنظيم.

وجرى التداول خلال اللقاء في المشاكل التي تعاني منها المستشفى، والتي أدت إلى “تراجع عملها على صعيد الخدمات الطبية والاستشفائية تراجعا كبيرا. وبينها: التأخر في دفع رواتب العاملين في المستشفى لأشهر عدة، والنقص في التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، بسبب تأخر وزارة المال في دفع مستحقات المستشفى، يضاف إليها سوء الإدارة والفساد”.

ولاحقا التقى سعد وفي حضور مستو، مستشار وزير الصحة حسين محيدلي على رأس وفد. وعرض المجتمعون لمشاكل “مستشفى صيدا الحكومي” وأهمية العمل من أجل معالجتها.

وشدد سعد على “المسارعة إلى توفير المستحقات المالية للمستشفى بما يساعدها في دفع رواتب الموظفين المتأخرة، وتأمين المستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن صيانة المعدات”.

كما وشدد على “رفع سقف التغطية المالية للمستشفى بالنظر إلى كونها تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى من مناطق عدة، بينها الجنوب والإقليم وجزين إضافة الى منطقة صيدا”.

وطالب سعد وزارة الصحة بـ “التحقيق في ممارسات الفساد وسوء الإدارة في المستشفى، وتعيين مراقب يتابع أعمالها، فضلا عن ضرورة إشراف اللجنة الطبية في الوزارة على التدقيق في اختيار التجهيزات المطلوبة”.

وأكد مستشار الوزير أن “مستحقات المستشفى المالية ستصل قريبا، كما وعد بمتابعة الوزارة لأعمال المستشفى بهدف تحسين الأداء وتطويره”.

من جهة ثانية، طالب سعد بـ “قيام وزارة الصحة باستلام المستشفى التركي وإطلاق العمل فيها بعد تأخر دام سنوات طويلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام