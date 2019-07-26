الشاهد: سننظم جنازة وطنية كبرى للراحل السبسي ويحضرها عدد كبير من رؤساء الدول

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد “سيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى يؤمنها الجيش يوم السبت 27 يوليو/تموز لتشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وجاء تصريح الشاهد عقب لقاء جمعه مساء الخميس، برئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، بمجلس نواب الشعب.

وأفاد الشاهد انه “سيكون هنالك حضور كبير لرؤساء الدول، نظرا للسمعة الكبيرة التي كان يحظى بها الرئيس الراحل في الخارج، ولدى العديد من دول العالم وخاصة أوروبا والخليج”، واضاف أن “الدولة التونسية تنتظر قدوم وفود أجنبية كثيرة لحضور موكب الجنازة”.

وأكد الشاهد أن “تونس أعطت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي للسلطة بسلاسة وفي إطار حضاري”، ودعا “الشعب التونسي إلى أن يكون متضامنا في مثل هذه الأوقات ويتجاوز خلافاته”.

المصدر: روسيا اليوم