بومبيو وغني: لتسريع الجهود لإنهاء الحرب في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الاميركية الخميس إن “وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس الأفغاني أشرف غني اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في أفغانستان”.

واضاف الوزارة في بيان لها أن “الوزير بومبيو والرئيس أشرف غني تحدثا عبر الهاتف واتفقا على أن الوقت حان لتسريع الجهود لإيجاد حل بالمفاوضات للحرب في أفغانستان”.

وتابع البيان أن “الوزير الأمريكي أكد للرئيس الأفغاني عدم تغير استراتيجية الرئيس ترامب في جنوب آسيا، بما في ذلك تمسك الولايات المتحدة بخفض القوات بناء على الظروف”، على حد زعمه.

ولفت البيان الى ان “بومبيو أبلغ الرئيس الأفغاني أنه أرسل كلا من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد والمبعوث الأمريكي الخاص لشأن لمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد إلى كابول لبحث الخطوات اللاحقة في طريق السلام بصورة مفصلة”، بحسب تعبيره.

وذكرت الوزارة أن “الرئيس الأفغاني رحب بموقف وزير الخارجية الأمريكي وبزيارة المسؤولين الأمريكيين لكابول، مؤكدا تمسك بلاده بالعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لجعل أفغانستان بلدا مستقرا آمنا ديمقراطيا بعيدا عن أن يكون مركزا لنشاطات إرهابية”.

المصدر: روسيا اليوم