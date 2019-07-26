سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية واسعة على مطار أبها ويعطل الملاحة الجوية فيه

نفذ سلاح الجو المسير في الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الخميس عملية واسعة على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “العملية استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار”.

وأضاف سريع أن “استهداف مطار أبها يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 الساعة الماضية”.

وتابع سريع “عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار ونكرر دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا”.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير نفذ الأربعاء عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف 2K على أهداف حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

وكثف سلاح الجو المسير من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية، مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في عسير ومطارات جيزان ونجران وأبها.

المصدر: المسيرة نت