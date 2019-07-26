“مركز المصالحة الروسي” بسوريا: المسلحون قصفوا مناطق في حماة وحلب

أعلن رئيس “المركز الروسي للمصالحة” في سوريا اللواء أليكسي باكين الخميس أن “التشكيلات المسلحة غير الشرعية، قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية بلدات في محافظة حماة وحي في مدينة حلب”.

وقال باكين “بالرغم من نظام وقف العمليات العسكرية، فإن الانتهاكات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرة”، وتابع “خلال اليوم الماضي، أطلق المسلحون النار على بلدات السقيلبية ودار حاردات في محافظة حماة وعلى حي سيف الدولة في مدينة حلب”.

وأشار باكين إلى إن “عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة”، وذكر أن “الجانب الروسي قام بشكل عام، بتنفيذ 2169 عملية إنسانية، بلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي تضم المواد الغذائية والمياه المعبئة في زجاجات وأدوات الاحتياجات الأولية 3498.341 طن”.

المصدر: سبوتنيك