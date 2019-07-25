العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الى ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 25/7/2019 الساعة 5.50 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 55 دقيقة، وتابع “قد أقدم عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين وقنبلتين مضيئتين داخل المياه اللبنانية”.

واضاف البيان “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام