العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2019 - 22:11

العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

منذ 6 mins 25 July، 2019
زورق اسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

جدد العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الى ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 25/7/2019 الساعة 5.50 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 55 دقيقة، وتابع “قد أقدم عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين وقنبلتين مضيئتين داخل المياه اللبنانية”.

واضاف البيان “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة