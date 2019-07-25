قائد الجيش اللبناني: الكفاءة هي المعيار الوحيد المعتمد في المؤسسة العسكرية

تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الخميس الكلية الحربية، حيث اجتمع بتلامذة ضباط السنة الثالثة الذين سيتخرجون في الأول من آب المقبل.

وقال العماد عون “الكلية الحربية عنوان العنفوان والكرامة ومهد التنشئة للحياة العسكرية المليئة بالتعب والسهر والعطاء”، وتابع “الجيش رسالة يؤديها رجال ارتضوا التضحية من أجل الوطن والمواطن”، واضاف “منذ اليوم الأول لدخول الكلية الحربية، نضع نصب أعيننا هدفا نبيلا نسعى إليه بالعلم والتدريب، ليبدأ مسار طويل وشاق نخوضه بإرادة صلبة لا تنكسر”.

واعتبر العماد عون أن “النجمة التي يحملها الضابط المتخرج على كتفه منذ اليوم الأول لتخرجه من الكلية الحربية، تضعه أمام مسؤوليات كبيرة تجاه وطنه وجيشه، فعليه أن يكون على قدر هذه المسؤولية وثقة اللبنانيين به”، مشددا على “ضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة والقوانين انطلاقا من شرف الواجب والالتزام بالقسم”.

وأكد العماد عون أن “الكفاءة هي المعيار الوحيد المعتمد في المؤسسة العسكرية وبخاصة في الكلية الحربية”، ولفت الى “عدم السماح لأحد بتشويه سمعة المؤسسة”، ودعا “الضباط المتخرجين إلى مزيد من المثابرة والعمل على تطوير قدراتهم العسكرية والفكرية، التي هي السبيل الوحيد لتبوؤ المراكز القيادية بعيدا عن أي تدخلات في شؤون المؤسسة العسكرية، والتحلي بصفتي القيادة وروح المبادرة، فيكونون بذلك مثالا يحتذى بهم من قبل مرؤوسيهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام