قوى الامن: توقيف لبنانيين وسوريين اعترفوا بالسرقة من مناطق مختلفة

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “وقعت في الآونة الاخيرة عمليات سرقة من داخل بعض المنازل بواسطة التسلق على الجدران والدخول من النوافذ، ومن داخل تجمعات تجارية (MALL) في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وعمليات نشل على متن دراجات آلية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم في محلة حي السلم وتوقيفه في تاريخ 12/07/2019 بعد القفز من شرفة منزله بهدف الفرار، وهو: ف. ح. (مواليد عام 1996، لبناني).

وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه سرقات من مناطق مختلفة في جبل لبنان بالاشتراك مع آخرين جرى رصدهم وتعقبهم وتوقيفهم في محلتي الشويفات والمشرفية، وهم:

– ح. س. (مواليد عام 1999، سوري).

– م. م. (مواليد عام 2003، سوري) (قاصر).

– ا. ق. (مواليد عام 1989، لبناني).

ضبط بحوزة الثاني مسدس خلبي وعملة مزيفة، وحجزت سيارة عائدة للأخير كانت تستخدم في عمليات السرقة.

كما تم توقيف صاحب محل لبيع الهواتف الخليوية في محلة برج البراجنة، هو م. ص. (مواليد عام 1989، لبناني)، حيث ضبط في محله 104 هواتف خليوية بلا مستندات تثبت شراءه لها بطريقة قانونية، معترفا بشراء 4 هواتف خليوية من أفراد العصابة المذكورة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرفوا اليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في الاوزاعي – ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال بأحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام