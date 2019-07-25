الخارجية الصينية ترحب بمفهوم الأمن في الخليج الذي اقترحته روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن بلاده ترحب بمفهوم الأمن في الخليج ، الذي اقترحته روسيا.

وقال هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، “إن الجانب الصيني يرحب باقتراح الجانب الروسي الخاص بضمان الأمن في الخليج، ونحن مستعدون مع الأطراف المعنية لتعزيز الاتصالات والتعاون بشأن هذه القضية”.

وأضاف أنه لضمان الأمن في الخليج، ينبغي على دول المنطقة، اتباع مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، وتعزيز علاقات حسن الجوار، كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يؤيد هذا الاقتراح ويلعب دورا بناء.

المصدر: روسيا اليوم