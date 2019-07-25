ظريف يجري مباحثات مع نظيره السنغالي في داكار

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره السنغالي الأبعاد المختلفة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة ومحطات الطاقة وصناعة السيارات وتقنية النانو.

والتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، الذي يزور السنغال صباح اليوم الخميس نظيره السنغالي “أحمدو با” وتباحث معه حول التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة ومحطات الطاقة وصناعة السيارات وتقنية النانو.

واكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين والتعاون في المحافل الدولية ولاسيما داخل الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز ، وعلى ضرورة تلاحم العالم الإسلامي وحماية فلسطين واقرار حقوق الفلسطينيين ، وكذلك ضرورة ارساء دعام الاستقرار والأمن في المنطقة والحد من التوترات .

وكان وزير الخارجية الإيراني قد زار خلال جولته التي قام بها كلا من نيويورك وفنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا.

المصدر: وكالة فارس