الداخلية التونسية: الوضع الامني مستقر والامن يتعهد بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في هذا الظرف الطارئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2019 - 17:46

الداخلية التونسية: الوضع الامني مستقر والامن يتعهد بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في هذا الظرف الطارئ

منذ 1 ساعة 25 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة