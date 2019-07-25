الداخلية التونسية: الوضع الامني مستقر والامن يتعهد بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في هذا الظرف الطارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2019 - 17:46
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واشنطن تعرقل صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم الكيان الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة
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الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية تؤمن 110 قرى شمال العاصمة بغداد في المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر"
الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما
وسائل اعلام أفغانية: ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين وسط كابل إلى 12 قتيلا
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وزارة الدفاع الأذربيجانية: سقوط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح جو أذربيجان في بحر قزوين
خروج تظاهرات ضد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وسط لندن بعد ساعات من تأكيد تعيينه زعيما جديدا للبلاد
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الانقطاع الجديد للكهرباء في بلاده
فنزويلا: انطلاق المرحلة الأولى من مناورات "حملة سيمون بوليفار للتحرير 2019" بمشاركة أكثر من مليون عسكري
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى في البحر تعبيرا عن غضبها من تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الداخلية التونسية: الوضع الامني مستقر والامن يتعهد بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في هذا الظرف الطارئ
منذ 1 ساعة
25 July، 2019
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