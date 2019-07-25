الجوف: عملية إغارة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لمرتزقة العدوان في جبهة بير سيلان بمديرية المتون خلفت خسائر في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2019 - 15:14

الجوف: عملية إغارة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لمرتزقة العدوان في جبهة بير سيلان بمديرية المتون خلفت خسائر في صفوفهم

منذ 14 mins 25 July، 2019
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