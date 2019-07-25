  قائد الحرس الثوري الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

تفقد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صباح الخميس منطقة بامدج المنكوبة بالسيول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران. وخلال هذه الزيارة التفقدية تعرف اللواء سلامي عن كثب على سير الأعمال الجارية لاصلاح خطوط سكك الحديد التي تربط محطة بامدج بمنطقة آهودشت. وفي تصريح ادلى به للصحفيين أشار القائد العام للحرس الثوري الى 16 مشروعاً قيد التنفيذ في مجال البنية التحتية مثل ايصال المياه وخطوط النقل السككي، مضيفاً “أننا نأمل أن نشهد في القريب العاجل تحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين في هذه المحافظة خاصة في المناطق المنكوبة بالسيول”.

واوضح أن “المواطنين في انحاء البلاد كان لهم حضور فاعل الى جانب المواطنين في خوزستان حين وقوع السيول”، مضيفاً أننا “الآن في مرحلة إعادة الاعمار والترميم والتحديث في المناطق المنكوبة بالسيول ونسعى عبر بذل جهود واسعة لرفع الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين الى مستوى أعلى مما عليه قبل السيول”. وكان القائد العام للحرس الثوري قد وصل مساء الاربعاء الى اهواز لتفقد المناطق التي اجتاحتها السيول في محافظة خوزستان مطلع العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس) وتفقد فور وصوله منطقة ملاشيه في ضواحي اهواز.

المصدر: وكالة أنباء فارس