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July 25 2019 - 15:14

الطبوبي: سنتجاوز هذه المحنة بإرادة وطنية

منذ 26 mins 25 July، 2019
الطبوبي_اتحاد الشغل
تونس - عربي وإقليمي

تقدّم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالتعازي إلى عائلة رئيس الجمهورية الباجي قياد السبسي الذي وافته المنية اليوم إلى كافة الشعب التونسي.

وأكّد أنّ هذه المحنة ستوحّد الصفوف أكثر مما تفرقها، وأنّ أبناء تونس يلبون النداء في الأوقات الحرجة والحزينة لأن من تقودهم هي الراية والمصلحة الوطنية.

وقال ”هي مناسبة أليمة ومهما كانت اختلافات السياسيين الواجب ينادينا والوطن ينادينا ومؤسسات تونس قائمة وتعمل بصفة عادية… سنتجاوز هذه المحنة بإرادة وطنية تحدوها العزيمة وسنعتبر من الماضي ونبني على الايجابي” .

المصدر: الشروق التونسية

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