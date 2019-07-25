قائد قوى الامن الداخلي الايراني: قواتنا المسلحة تتصدى للتحركات الارهابية بكل اقتدار

اكد قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري بان القوات المسلحة ومنها حرس الحدود وحرس الثورة الاسلامية تتصدى للتحركات الارهابية بكل اقتدار.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش الدورة الـ 32 لمسابقات القرآن الكريم للقوات المسلحة قال العميد اشتري، ان قوات حرس الحدود وحرس الثورة الاسلامية الغيارى متواجدون في كافة انحاء الحدود بكامل اليقظة والجهوزية.

واضاف، انه وفقا للتدريبات المستمرة والمعدات الحديثة المتوفرة لدى حراس حدودنا فانهم يمنعون بكل اقتدار تسلل الزمر الارهابية والاشرار والمعادين للثورة الى داخل البلاد ويحبطون اي مؤامرة في المهد.

واكد العميد اشتري، ان قوى الامن الداخلي بامتلاكها حراس حدود وقوات شجاعة وابية مع الاجهزة المتطورة، تتولى المهمة الحساسة المتمثلة بحراسة الحدود، وينغي عليّ القول بان قاطني الحدود لهم الدور المؤثر في ترسيخ الامن في الحدود.

وفي جانب اخر من تصريحه اعلن استعداد قوى الامن الداخلي كما في الاعوام الماضية لتولي مهمة الحفاظ على امن الانتخابات البرلمانية القادمة.

المصدر: وكالة فارس