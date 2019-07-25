لقاء بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر للتشاور حول ترتيب جنازة الرئيس السبسي وعقد جلسة عاجلة للبرلمان عصر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2019 - 15:14

لقاء بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر للتشاور حول ترتيب جنازة الرئيس السبسي وعقد جلسة عاجلة للبرلمان عصر اليوم

منذ 45 mins 25 July، 2019
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