كركي ذكر بسقوط طلبات التقسيط غير المتابعة

ذكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، “أصحاب العمل ومن كان في حكمهم والذين تقدموا بطلبات تقسيط أو إعادة جدولة للديون المتوجبة عليهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ولم يتابعوها بأن حقهم بالإستفادة من التخفيضات يسقط بتاريخ 31/7/2019 وتسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء بعد هذا التاريخ.

وجاء في المذكرة التي أصدرها كركي:”عطفا على المذكتين الإعلاميتين رقم 579 تاريخ 28/5/2018 و 597 تاريخ 6/12/2018 لا سيما الفقرة خامسا من المذكرة الإعلامية ( 597) والتي نصت على ما يلي:

“تسقط جميع طلبات التقسيط أو إعادة الجدولة غير المتابعة بعد ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مهلة التقسيط”، وحيث أن مهلة الستة أشهر تنتهي في 31/7/2019 وقد شارفت على النهاية.

وعطفا على التعميم رقم 2126 تاريخ 17/6/2019 حيث طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى جميع أصحاب العمل الذين تقدموا بطلبات تقسيط أو إعادة جدولة وفقا لأحكام المذكرتين الإعلاميتين المشار إليهما أعلاه، متابعة طلباتهم وتسديد الدفعة الأولى وتوقيع السندات قبل 31/7/2019 تحت طائلة سقوط حقهم بالإستفادة من التخفيضات المنصوص عنها في القانون رقم 79/2018 و 110/2018.

لذلك، يذكر كركي أصحاب العمل ومن كان في حكمهم والذين تقدموا بطلبات تقسيط أو إعادة جدولة للديون المتوجبة عليهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ولم يتابعوها بأن حقهم بالإستفادة من التخفيضات يسقط بتاريخ 31/7/2019 وتسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء بعد هذا التاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام